Concert Pink Martini 30 ans de carrière Palais des Congrès de Montélimar Montélimar

Concert Pink Martini 30 ans de carrière Palais des Congrès de Montélimar Montélimar samedi 13 septembre 2025.

Concert Pink Martini 30 ans de carrière

Palais des Congrès de Montélimar Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : 40 – 40 – 56 EUR

Catégorie 1 56€

Catégorie 2 40 €

PMR (fauteuil roulant) et accompagnateur (1 par PMR) 40€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Concert de Pink Martini Le mythique groupe originaire de Portland est de retour sur scène pour fêter ses 30 ans de carrière.

.

Palais des Congrès de Montélimar Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes melanie.verstraete@eldorado.fr

English :

Pink Martini concert: The legendary Portland band is back on stage to celebrate its 30th anniversary.

German :

Pink Martini-Konzert: Die legendäre Band aus Portland ist zurück auf der Bühne, um ihr 30-jähriges Bestehen zu feiern.

Italiano :

Concerto dei Pink Martini: la leggendaria band di Portland torna sul palco per celebrare il suo 30° anniversario.

Espanol :

Concierto de Pink Martini: la legendaria banda de Portland vuelve a los escenarios para celebrar su 30 aniversario.

L’événement Concert Pink Martini 30 ans de carrière Montélimar a été mis à jour le 2025-07-28 par Montélimar Tourisme Agglomération