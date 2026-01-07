Concert Piotki Au Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine
Concert Piotki Au Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine samedi 21 février 2026.
Concert Piotki
Au Saint-Hilaire 16 Route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21 23:30:00
Date(s) :
2026-02-21
Le Saint-Hilaire reçoit Piotki le samedi 21 février 2026 pour un concert de chanson française à 20h. Auteur-compositeur-interprète de chansons en français à la guitare. Des chansons touchantes entre rêveries folk et histoires réalistes souvent autobiographiques. Participation libre. Repas sur réservation. Informations et contact 03 58 01 52 51 .
Au Saint-Hilaire 16 Route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Piotki Saint-Hilaire-Fontaine a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Rives du Morvan