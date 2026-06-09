Wolfskirchen

Concert Pique-Nique au Pont de l’Isch avec Saxs’Union

Rue de l’Isch Wolfskirchen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Ramenez votre pique-nique et installez-vous aux abords de la rivière et du pont de l’Isch. Au doux et paisible chant de la rivière, vient s’élever le son des saxophones de l’ensemble Saxs’Union pour un concert festif dans le cadre champêtre et bucolique du Pont de l’Isch.

Pique-nique, musique, site patrimonial remarquable, tous les ingrédients sont réunis pour passer une belle soirée d’été en Alsace Bossue.

Buvette et petite restauration.

Entrée libre plateau

Ramenez chaises et tables de camping. .

Rue de l’Isch Wolfskirchen 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 61 18 55

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English :

L’événement Concert Pique-Nique au Pont de l’Isch avec Saxs’Union Wolfskirchen a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue