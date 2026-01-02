Concert

415 Route de la Mairie Pissy-Pôville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

La tournée musicale de la Radio Sampa propose un concert à Pissy-Poville, Ils s’appelaient presque tous Michel est de retour ! L’orchestre mythique a repris la route du Grand Ouest, transformant chaque samedi soir en une fête musicale et nostalgique. Le succès est immédiat les salles se remplissent, les souvenirs reviennent, et la magie opère à nouveau.

Fondée en 1981 par Michel S., Radio Sampa a marqué l’âge d’or de la FM en Normandie avec une identité unique 100% chansons françaises et une émission culte, Ils s’appelaient presque tous Michel .

Chaque samedi soir, en direct depuis les salles des fêtes de la région, Michel et son orchestre éponyme reprenaient en live les plus grands tubes de l’époque, créant un rendez-vous incontournable.

Mais le temps a passé. Après 45 ans d’existence, Radio Sampa, désormais en DAB+, a vu son audience grignotée par la concurrence, notamment Radio Bonheur. Pourtant, l’aventure n’est pas terminée pour redonner à Radio Sampa son éclat d’antan, Michel a eu une idée folle… et géniale. Et si on remettait ça ?

Lieu du concert salle Frétigny

Billetterie prochainement .

415 Route de la Mairie Pissy-Pôville 76360 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert

L’événement Concert Pissy-Pôville a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin