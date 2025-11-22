Concert Pit Samprass Storm chemin de la Vieille Forme Rochefort
Concert Pit Samprass Storm chemin de la Vieille Forme Rochefort samedi 22 novembre 2025.
Concert Pit Samprass Storm
chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
En 1ère partie Pit Samprass (Acoustic Flok & Punk) suivi de Storm (Hurdy Gurdy & Percussions).
.
chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr
English : Concert Pit Samprass Storm
Opening act: Pit Samprass (Acoustic Flok & Punk) followed by Storm (Hurdy Gurdy & Percussions).
German : Konzert Pit Samprass Storm
Vorgruppe: Pit Samprass (Acoustic Flok & Punk) gefolgt von Storm (Hurdy Gurdy & Percussions).
Italiano :
Apertura: Pit Samprass (Acoustic Flok & Punk) seguito da Storm (Ghironda & Percussioni).
Espanol :
Actuación de apertura: Pit Samprass (Acoustic Flok & Punk) seguido de Storm (Hurdy Gurdy & Percussions).
