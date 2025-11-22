CONCERT PITT OCHA Sérignan

CONCERT PITT OCHA Sérignan samedi 22 novembre 2025.

CONCERT PITT OCHA

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan Hérault

Tarif : 13 – 13 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Pitt Ocha jongle avec sons et bruits pour créer musiques et poésie sous son chapiteau coloré, invitant le public à voyager, rêver et jouer ensemble.

Pitt Ocha possède le merveilleux don de jongler avec bruits et sons. Sous son chapiteau, il les lance, les dompte et les transforme en musiques et chansons.

Aujourd’hui, il nous convie, artistes et public, à voyager dans son univers, à travers le monde, pour découvrir sa palette de sons variés et colorés.

Dans un spectacle musical aux accents de cirque traditionnel, sous un chapiteau entièrement décoré, nous suivrons ses aventures et ses rencontres dans un véritable maelström visuel et sonore.

Tout sera suggéré et proposé si, comme lui, nous nous laissons porter par les sons et notre imagination, nous rencontrerons tour à tour tous ses amis… dans la poésie et les mélodies.

À nous tous de jouer, ensemble !

Payant Réservation obligatoire. .

Parc rayonnant de la Cigalière Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 63 26

English :

Pitt Ocha juggles sounds and noises to create music and poetry under its colorful big top, inviting the audience to travel, dream and play together.

German :

Pitt Ocha jongliert mit Klängen und Geräuschen, um in seinem bunten Zelt Musik und Poesie zu schaffen, und lädt das Publikum ein, gemeinsam zu reisen, zu träumen und zu spielen.

Italiano :

Pitt Ocha si destreggia tra suoni e rumori per creare musica e poesia sotto il suo coloratissimo tendone, invitando il pubblico a viaggiare, sognare e giocare insieme.

Espanol :

Pitt Ocha hace malabares con sonidos y ruidos para crear música y poesía bajo su colorida carpa, invitando al público a viajar, soñar y jugar juntos.

L’événement CONCERT PITT OCHA Sérignan a été mis à jour le 2025-09-18 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE