Concert Piz (Centre culturel de Brive) Brive-la-Gaillarde

Concert Piz (Centre culturel de Brive)

31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Concert de Piz, Cœur de pirate.

Un voyage immersif où la musique rencontre le théâtre. Entre concert et pièce jouée, PIZ guide le public au cœur d’un récit sensible, porté par la poésie, la lumière et les émotions.

Entrée participative. .

31 avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

English : Concert Piz (Centre culturel de Brive)

