Vendredi 6 février 2026, 20h > 22h |

Au programme :

Coal noir

Groupe de grunge-pop basé sur Paris, existant depuis 2022, composé de 4 membres : Léa, Chana, Emma et James. Nous produisons une musique abrasive et mélodique, aussi engagée que sensible. Une déflagration sombre qui submerge l’espace !

Nos influences : Garbage, The Pixies, Fontaines DC

Emma Perrot

Artiste franco-italienne, elle façonne une pop alternative nourrie d’influences rock, électro et de la variété italienne. Ses chansons mêlent mélodies mélancoliques et textes introspectifs. Sur scène, elle se produit entourée de musiciens qui insufflent une énergie à la fois organique et électrisante, donnant corps à ce dialogue entre provocation et vulnérabilité.

J’M

Né en mars 2024, le trio Jade, Mélissa et Thomas fusionne soul, funk, rock et électro dans unemusique vibrante, sensible et organique. Leur premier EP ODYSSÉE (novembre 2024), dévoile un univers intense où émotions et énergies se rencontrent. À la croisée des genres, le groupe affirme une identité sonore singulière et résolument moderne.

Tout public

Gratuit sur inscription

Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb

Concert Place Be – Grunge-pop. Pop alternative. Groove. Electro. Rock.

Le vendredi 06 février 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ +33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



