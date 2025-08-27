Concert Place aux élèves #1 Noyon

Concert Place aux élèves #1 Noyon dimanche 29 mars 2026.

Concert Place aux élèves #1

Place du Parvis Noyon Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Noyon’Arts donne l’opportunité à des élèves des conservatoires et écoles de musique de la région de se produire en concert au sein de la cathédrale au cours d’un projet qui leur est entièrement dévolu. Les écoles de musique de l’Est de la Somme et de Chauny, ainsi que le conservatoire de Noyon se réunissent afin de proposer un concert qui met en avant les classes de chant d’Agnès Letuppe et de Céline Rimet autour de la Messe du Couronnement de Mozart.

Infos/réservations www.noyonarts.com / Office de Tourisme (Noyon)

Conditions Concert gratuit pour tous, sans réservation 0 .

Place du Parvis Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 44 21 88 contact@noyon-tourisme.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Place aux élèves #1 Noyon a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Noyonnais