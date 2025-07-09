Concert Place aux solistes ! N°1 Nancy

Concert Place aux solistes ! N°1

3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Jeudi 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-03 21:30:00

2026-04-02 2026-04-03

Musiciennes et musiciens de l’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direction musicale Renaud Madore

Les musiciennes et musiciens de l’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine, sous la direction de Renaud Madore, explorent l’essence du concerto baroque, ce genre né de la volonté de réunir et d’opposer solistes et orchestre dans une joute musicale exaltante.

Vivaldi en façonne les codes en soulignant la virtuosité et l’éclat des instruments à cordes, poussant violons et violoncelles à leurs limites expressives et techniques. Son langage audacieux inspirera toute une génération de compositeurs, à commencer par Bach qui s’approprie la forme concertante en la densifiant et en donnant à chaque voix un rôle particulier dans la polyphonie.

Ce programme met en lumière un dialogue fascinant entre les deux compositeurs, où la fougue de l’italien rencontre le génie architectural allemand, magnifiant la richesse sonore des cordes et l’inventivité d’un répertoire où la virtuosité sert toujours l’émotion.Tout public

3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr

English :

Musicians of the Orchestre de l?Opéra national de Nancy-Lorraine

Musical Director: Renaud Madore

The musicians of the Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine, under the direction of Renaud Madore, explore the essence of the Baroque concerto, a genre born of the desire to bring together soloists and orchestra in an exhilarating musical joust.

Vivaldi shaped the codes by emphasizing the virtuosity and brilliance of string instruments, pushing violins and cellos to their expressive and technical limits. His audacious language inspired a whole generation of composers, starting with Bach, who made the concertante form his own, making it denser and giving each voice a special role in the polyphony.

This program highlights a fascinating dialogue between the two composers, where the Italian?s ardor meets the German?s architectural genius, magnifying the richness of the strings? sound and the inventiveness of a repertoire where virtuosity always serves emotion.

German :

Musikerinnen und Musiker des Orchesters der Opéra national de Nancy-Lorraine

Musikalische Leitung: Renaud Madore

Die Musikerinnen und Musiker des Orchesters der Opéra national de Nancy-Lorraine unter der Leitung von Renaud Madore erforschen das Wesen des Barockkonzerts, dieser Gattung, die aus dem Wunsch heraus entstand, Solisten und Orchester in einem aufregenden musikalischen Wettstreit zu vereinen und gegeneinander antreten zu lassen.

Vivaldi prägte die Codes, indem er die Virtuosität und den Glanz der Streichinstrumente hervorhob und Violinen und Celli an ihre expressiven und technischen Grenzen brachte. Seine kühne Sprache inspirierte eine ganze Generation von Komponisten, angefangen bei Bach, der sich die Konzertform aneignete, indem er sie verdichtete und jeder Stimme eine besondere Rolle in der Polyphonie zuwies.

Dieses Programm beleuchtet einen faszinierenden Dialog zwischen den beiden Komponisten, in dem das italienische Temperament auf das deutsche architektonische Genie trifft und den Klangreichtum der Streicher und die Erfindungsgabe eines Repertoires, in dem die Virtuosität immer der Emotion dient, verherrlicht.

Italiano :

Musicisti dell’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direttore: Renaud Madore

I musicisti dell’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine, diretti da Renaud Madore, esplorano l’essenza del concerto barocco, un genere nato dal desiderio di unire solisti e orchestra in un’esilarante giostra musicale.

Vivaldi ne ha plasmato i codici enfatizzando il virtuosismo e la brillantezza degli strumenti ad arco, spingendo violini e violoncelli ai loro limiti espressivi e tecnici. Il suo linguaggio audace ispirò un’intera generazione di compositori, a partire da Bach, che fece sua la forma concertante rendendola più densa e assegnando a ogni voce un ruolo speciale nella polifonia.

Questo programma mette in luce un affascinante dialogo tra i due compositori, dove l’ardore italiano incontra il genio architettonico tedesco, magnificando la ricchezza sonora degli archi e l’inventiva di un repertorio in cui il virtuosismo è sempre al servizio dell’emozione.

Espanol :

Músicos de la Orquesta de la Ópera Nacional de Nancy-Lorraine

Director: Renaud Madore

Los músicos de la Orquesta de la Ópera Nacional de Nancy-Lorraine, dirigidos por Renaud Madore, exploran la esencia del concierto barroco, un género nacido del deseo de reunir a solistas y orquesta en una apasionante justa musical.

Vivaldi dio forma a los códigos destacando el virtuosismo y la brillantez de los instrumentos de cuerda, llevando a violines y violonchelos a sus límites expresivos y técnicos. Su lenguaje audaz inspiró a toda una generación de compositores, empezando por Bach, que hizo suya la forma concertante haciéndola más densa y otorgando a cada voz un papel especial en la polifonía.

Este programa pone de relieve un diálogo fascinante entre los dos compositores, donde el ardor del italiano se encuentra con el genio arquitectónico del alemán, magnificando la riqueza sonora de las cuerdas y la inventiva de un repertorio donde el virtuosismo siempre está al servicio de la emoción.

