Concert Place aux solistes ! N°2

3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-04-30 21:30:00

Date(s) :

2026-04-29 2026-04-30

Musiciennes et musiciens de l’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direction musicale Renaud Madore

Renaud Madore nous invite à un grand voyage à travers l’esprit concertant, des Lumières jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Le programme explore cet art subtil de la conversation entre solistes et orchestre, révélant autant les contrastes que les affinités entre époques classique et postromantique. L’échange virtuose entre l’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine et l’instrument soliste, qu’il soit de la famille des cordes ou des vents, illustre cet esprit d’élégance qui joue sur l’expressivité du discours. Les protagonistes s’unissent et rivalisent de finesse, entre jeux de miroir et chant mélodique. Le romantisme poussera cet héritage vers un lyrisme tourmenté, où le soliste, porté par la densité orchestrale, atteint une intensité dramatique inouïe.Tout public

3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr

English :

Musicians of the Opéra national de Nancy-Lorraine Orchestra

Musical Director: Renaud Madore

Renaud Madore invites us on a journey through the spirit of concert music, from the Enlightenment to the end of the 19th century.

The program explores the subtle art of conversation between soloists and orchestra, revealing the contrasts and affinities between the classical and post-Romantic eras. The virtuoso exchange between the Orchestre de l?Opéra national de Nancy-Lorraine and the solo instrument, be it string or wind, illustrates this spirit of elegance that plays on the expressivity of the discourse. The protagonists unite and compete with finesse, between mirror games and melodic singing. Romanticism will push this legacy towards a tormented lyricism, where the soloist, carried by the orchestral density, reaches an unheard-of dramatic intensity.

German :

Musikerinnen und Musiker des Orchesters der Opéra national de Nancy-Lorraine

Musikalische Leitung: Renaud Madore

Renaud Madore lädt uns zu einer großen Reise durch den konzertanten Geist von der Aufklärung bis zum Ende des 19.

Das Programm erforscht die subtile Kunst der Konversation zwischen Solisten und Orchester, wobei sowohl die Kontraste als auch die Affinitäten zwischen der klassischen und der postromantischen Epoche deutlich werden. Der virtuose Austausch zwischen dem Orchester der Nationaloper Nancy-Lorraine und dem Soloinstrument, ob Streicher oder Bläser, veranschaulicht diesen Geist der Eleganz, der auf die Expressivität des Diskurses setzt. Die Protagonisten vereinen sich und wetteifern um Raffinesse, zwischen Spiegelbild und melodischem Gesang. Die Romantik wird dieses Erbe zu einer gequälten Lyrik weiterentwickeln, in der der Solist, getragen von der Dichte des Orchesters, eine unerhörte dramatische Intensität erreicht.

Italiano :

Musicisti dell’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direttore: Renaud Madore

Renaud Madore ci invita a un viaggio attraverso lo spirito del concerto, dall’Illuminismo alla fine del XIX secolo.

Il programma esplora la sottile arte della conversazione tra solisti e orchestra, rivelando i contrasti e le affinità tra l’epoca classica e quella post-romantica. Lo scambio virtuoso tra l’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine e lo strumento solista, sia esso a corda o a fiato, illustra questo spirito di eleganza che gioca sull’espressività del discorso. I protagonisti si uniscono e competono con finezza, tra giochi di specchi e canto melodico. Il Romanticismo spingerà questa eredità verso un lirismo tormentato, in cui il solista, sostenuto dalla densità dell’orchestra, raggiunge un’intensità drammatica senza precedenti.

Espanol :

Músicos de la Orquesta de la Ópera Nacional de Nancy-Lorraine

Director: Renaud Madore

Renaud Madore nos invita a un viaje por el espíritu del concierto, desde la Ilustración hasta finales del siglo XIX.

El programa explora el sutil arte de la conversación entre solistas y orquesta, revelando los contrastes y afinidades entre las épocas clásica y postromántica. El virtuoso intercambio entre la Orquesta de la Ópera Nacional de Nancy-Lorraine y el instrumento solista, ya sea de cuerda o de viento, ilustra este espíritu de elegancia que juega con la expresividad del discurso. Los protagonistas se unen y compiten con finura, entre juegos de espejos y cantos melódicos. El Romanticismo empujaría este legado hacia un lirismo atormentado, en el que el solista, animado por la densidad de la orquesta, alcanza una intensidad dramática sin precedentes.

