Concert Place Saint Michel Salon-de-Provence

Concert Dimanche 21 septembre, 16h30 Place Saint Michel Bouches-du-Rhône

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Concert à l’église Saint-Michel avec la chorale « La Regalido » proposé par l’association des orgues historiques de Salon-de-Provence. Chants du Monde et chants sacrés en alternance.

Au profit de la Restauration de l’Orgue de Saint-Laurent classé à l’inventaire des Monuments Historiques. Libre participation.

Place Saint Michel 13300 Salon de Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Association des orgues historiques de Salon-de-Provence