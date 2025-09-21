Concert Place Saint Michel Salon-de-Provence
Concert Place Saint Michel Salon-de-Provence dimanche 21 septembre 2025.
Concert Dimanche 21 septembre, 16h30 Place Saint Michel Bouches-du-Rhône
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:30:00
Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:30:00
Concert à l’église Saint-Michel avec la chorale « La Regalido » proposé par l’association des orgues historiques de Salon-de-Provence. Chants du Monde et chants sacrés en alternance.
Au profit de la Restauration de l’Orgue de Saint-Laurent classé à l’inventaire des Monuments Historiques. Libre participation.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles (200 places assises)
Place Saint Michel Place Saint Michel 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bel-Air Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Association des orgues historiques de Salon-de-Provence