Concert Plagiat Saint-Agathon
Concert Plagiat Saint-Agathon dimanche 1 février 2026.
Concert Plagiat
1 Lieu-dit Kerénez Saint-Agathon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 16:30:00
fin : 2026-02-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Avec Big MC Nano batterie, chant, machines libres Chastitties Shotgun chant, machines libres, jerrycan Missy Schneck One Toots basse, chant, machines libres, claviers .
1 Lieu-dit Kerénez Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 86 20 58
English :
