CONCERT PLAN B Le quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Le quai Le bistrot des Cévennes Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Début : 2026-04-04 20:00:00
Le samedi 4 avril à 20h, le bistrot des Cévennes vous propose un concert du groupe Plan B ( reprises pop rock) pour fêter l’arrivée du printemps !
Le quai Le bistrot des Cévennes Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 66 89 52 82
English :
On Saturday April 4 at 8pm, the Bistrot des Cévennes invites you to a concert by the group Plan B (pop rock covers) to celebrate the arrival of spring!
