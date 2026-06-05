Concert Planches d’Arpaillan Naujan-et-Postiac
Concert Planches d’Arpaillan Naujan-et-Postiac vendredi 5 juin 2026.
Naujan-et-Postiac
Concert Planches d’Arpaillan
1 Lieu-dit Basset Naujan-et-Postiac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Concert d’Armonia à partir de 20h
Restauration & planches à partager
Vins du domaine
Les Planches d’Arpaillan
Réservation obligatoire au 06 42 86 73 70 .
1 Lieu-dit Basset Naujan-et-Postiac 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 86 73 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Planches d’Arpaillan
L’événement Concert Planches d’Arpaillan Naujan-et-Postiac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Castillon-Pujols