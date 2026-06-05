Naujan-et-Postiac

Concert Planches d’Arpaillan

1 Lieu-dit Basset Naujan-et-Postiac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Concert d’Armonia à partir de 20h

Restauration & planches à partager

Vins du domaine

Les Planches d’Arpaillan

Réservation obligatoire au 06 42 86 73 70 .

1 Lieu-dit Basset Naujan-et-Postiac 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 86 73 70

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English : Concert Planches d’Arpaillan

L’événement Concert Planches d’Arpaillan Naujan-et-Postiac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Castillon-Pujols