Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Planches d’Arpaillan Naujan-et-Postiac

Concert Planches d’Arpaillan Naujan-et-Postiac

Concert Planches d’Arpaillan Naujan-et-Postiac vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 1 Lieu-dit Basset

Ville : 33420 Naujan-et-Postiac

Département : Gironde

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Naujan-et-Postiac

Concert Planches d’Arpaillan

1 Lieu-dit Basset Naujan-et-Postiac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Concert d’Armonia à partir de 20h
Restauration & planches à partager
Vins du domaine
Les Planches d’Arpaillan

Réservation obligatoire au 06 42 86 73 70   .

1 Lieu-dit Basset Naujan-et-Postiac 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 86 73 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Planches d’Arpaillan

L’événement Concert Planches d’Arpaillan Naujan-et-Postiac a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Castillon-Pujols

À voir aussi à Naujan-et-Postiac (Gironde)