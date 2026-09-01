Informations pratiques

Châteauneuf

Concert Plank en solo

Eglise de Châteauneuf Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Un concert inspiré des musiques traditionnelles d’Europe.

Dans le cadre des journées du patrimoine, Les amis de l’église de Châteauneuf, invitent Plank accordéoniste compositeur et interprète qui nous laissera entendre une grande partie du patrimoine musical inspiré des musiques traditionnelles d’Europe et aussi ses propres compositions. Son accordéon diatonique mettra en lumières les voûtes de l’église romane qui, par son acoustique, élèvera de son côté, le souffle subtil de l’instrument.

A Châteauneuf, la très belle architecture romane de l’église accueillant les répertoires musicaux de Plank démontrera comment ces cultures matérielles et immatérielles sont étroitement liées, complémentaires les unes des autres. Elles se servent mutuellement et nous réjouissent par leur beauté, nous rassurent par leur présence. .

Eglise de Châteauneuf Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 84 01 85 daniele.lavenir@orange.fr

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English : Concert Plank en solo

L’événement Concert Plank en solo Châteauneuf a été mis à jour le 2026-09-07 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais