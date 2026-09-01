Concert Plank en solo Châteauneuf
dimanche 20 septembre 2026 · Châteauneuf
Informations pratiques
Châteauneuf
Concert Plank en solo
Eglise de Châteauneuf Châteauneuf Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Un concert inspiré des musiques traditionnelles d’Europe.
Dans le cadre des journées du patrimoine, Les amis de l’église de Châteauneuf, invitent Plank accordéoniste compositeur et interprète qui nous laissera entendre une grande partie du patrimoine musical inspiré des musiques traditionnelles d’Europe et aussi ses propres compositions. Son accordéon diatonique mettra en lumières les voûtes de l’église romane qui, par son acoustique, élèvera de son côté, le souffle subtil de l’instrument.
A Châteauneuf, la très belle architecture romane de l’église accueillant les répertoires musicaux de Plank démontrera comment ces cultures matérielles et immatérielles sont étroitement liées, complémentaires les unes des autres. Elles se servent mutuellement et nous réjouissent par leur beauté, nous rassurent par leur présence. .
Eglise de Châteauneuf Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 84 01 85 daniele.lavenir@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Plank en solo
L’événement Concert Plank en solo Châteauneuf a été mis à jour le 2026-09-07 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
À voir aussi à Châteauneuf (Saône-et-Loire)
- Journées Européennes du Patrimoine : les prestes rencontres au château de Châteauneuf Le château Châteauneuf 19 septembre 2026
- Les prestes rencontres du château, Château de Châteauneuf, Châteauneuf 19 septembre 2026
- Visite de l’église, Eglise, Châteauneuf 19 septembre 2026
- Auberge de la Croix Blanche : du relais de poste au lieu culturel, Auberge de la Croix Blanche, Châteauneuf 19 septembre 2026
- Rencontre à Savourer : « trésors photographiques » avec Édouard Bouyé et Maxime Tissier-Sevestre le Château Châteauneuf 19 septembre 2026