Concert Eglise Saint-Malo Plédéliac
Concert Eglise Saint-Malo Plédéliac dimanche 7 décembre 2025.
Concert
Eglise Saint-Malo 2 Rue d’Armor Plédéliac Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07
Chorales les p’tits potes de Plévenon et La p’tite chaussée enchantée de Jugon les lacs !
Organisé par les associations La Maison Escargot et C.L.O.E. . .
Eglise Saint-Malo 2 Rue d’Armor Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 47 49
