Concert Pléguien
Concert Pléguien samedi 6 septembre 2025.
Concert
Bourg Pléguien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 20:00:00
fin : 2025-09-06 22:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Concert de musique classique organisé par l’association Harpège, avec le trio « Les Friandises », répertoire de Jean-Sébastien Bach. A l’église. Réservation par sms au 06 14 02 61 96 ou à association.harpege@gmail.com
Gratuit moins de 10 ans. .
Bourg Pléguien 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 02 61 96
