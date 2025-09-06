Concert Pléguien

Concert Pléguien samedi 6 septembre 2025.

Concert

Bourg Pléguien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-09-06 20:00:00

fin : 2025-09-06 22:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Concert de musique classique organisé par l’association Harpège, avec le trio « Les Friandises », répertoire de Jean-Sébastien Bach. A l’église. Réservation par sms au 06 14 02 61 96 ou à association.harpege@gmail.com

Gratuit moins de 10 ans. .

Bourg Pléguien 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 02 61 96

