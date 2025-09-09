Concert Plouha

Concert Plouha mardi 9 septembre 2025.

Concert

Kermaria Plouha Côtes-d’Armor

Organisé par l’association Musique en Armor, concert de piano avec Ghazwan Zerikly. A la chapelle de Kermaria. Réservation par téléphone ou par mail.   .

Kermaria Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 10 35 32 

