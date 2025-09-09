Concert Plouha
Concert Plouha mardi 9 septembre 2025.
Concert
Kermaria Plouha Côtes-d’Armor
Tarif :
Date :
Début : 2025-09-09 19:30:00
fin : 2025-09-09 21:00:00
Date(s) :
2025-09-09
Organisé par l’association Musique en Armor, concert de piano avec Ghazwan Zerikly. A la chapelle de Kermaria. Réservation par téléphone ou par mail. .
Kermaria Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 10 35 32
