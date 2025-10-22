Concert Plouha

Concert Plouha mercredi 22 octobre 2025.

Avenue Laënnec Plouha Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-22 20:00:00

fin : 2025-10-22 22:30:00

2025-10-22

L’Association Franco-Polonaise Côtes d’Armor Warmie et Mazurie et le chœur Couleur Jazz vous invitent à un concert international unique Unis par le chant , réunissant le chœur polonais Cantores Varmienses (Philharmonie de Warmie-Mazurie), le chœur français Couleur Jazz et le chœur allemand Chit Chat Company (formation Jazz 4 Eu).

Sous la direction du professeur Benedykt Błoński, le chœur Cantores Varmienses fera découvrir la richesse de la musique chorale polonaise des œuvres sacrées de Moniuszko, Świder et Nowowiejski aux chants folkloriques colorés et aux mélodies inoubliables Andrzej Zieliński.

Un grand rendez-vous musical international, au profit du Secours Populaire Français. A la salle Hermine. .

Avenue Laënnec Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne

