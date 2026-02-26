Concert Plouha
Concert Plouha dimanche 12 avril 2026.
Concert
Avenue Laënnec Plouha Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12 16:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Organisé par l’association humanitaire Marie-Colette, Alain Hiver chante Moustaki! A la salle Hermine, 15€.
Sur réservation au 02 96 65 30 78 ou par sms au 06 80 62 18 92 et par mail à marc.boulbin@orange.fr .
Avenue Laënnec Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 65 30 78
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English :
L’événement Concert Plouha a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Falaises d’Armor