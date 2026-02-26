Concert

Avenue Laënnec Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Organisé par l’association humanitaire Marie-Colette, Alain Hiver chante Moustaki! A la salle Hermine, 15€.

Sur réservation au 02 96 65 30 78 ou par sms au 06 80 62 18 92 et par mail à marc.boulbin@orange.fr .

Avenue Laënnec Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 65 30 78

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English :

L’événement Concert Plouha a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Falaises d’Armor