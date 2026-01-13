Concert PLOV Café associatif des Gallets Rennes
Concert PLOV Café associatif des Gallets Rennes dimanche 25 janvier 2026.
Concert PLOV Café associatif des Gallets Rennes Dimanche 25 janvier, 16h00 Ille-et-Vilaine
Entrée Libre
PLOV c’est quoi ? À la base vous trouverez des standards jazz, soul, quelques épices colorées d’importation et surtout des arrangements à notre sauce.
PLOV se partage entre amis, debout, assis, sur le pouce, à table, le verre à la main …
Concert dimanche 25/01 à partir de 16h
Entrée libre, bas besoin de réserver
Café ouvert dès 15h pour boire un verre avant ! ☕️
PLOV c’est quoi ? À la base vous trouverez des standards jazz, soul, quelques épices colorées d’importation et surtout des arrangements à notre sauce.
Pour vous servir, que du beau monde: une voix, un clavier, une batterie, un trombone, des saxophones et un tuba !
Mettez-vous à l’aise et laissez goûter vos oreilles !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-25T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-25T18:00:00.000+01:00
1
https://bio.site/cafegallets
Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine