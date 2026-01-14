Concert PLOV Café des Gallets Rennes
Concert PLOV Café des Gallets Rennes dimanche 25 janvier 2026.
Concert PLOV Café des Gallets Rennes Dimanche 25 janvier, 16h00 Ille-et-Vilaine
Participation libre
PLOV c’est quoi ? À la base vous trouverez des standards jazz, soul, quelques épices colorées d’importation et surtout des arrangements à notre sauce.
PLOV se partage entre amis, debout, assis, sur le pouce, à table, le verre à la main …
Pour vous servir, que du beau monde : une voix, un clavier, une batterie, un trombone, des saxophones et un tuba !
Mettez-vous à l’aise et laissez goûter vos oreilles !
**En résumé :
**– Concert dimanche 25/01 à partir de 16h
– Entrée libre, sans réservation
– Café ouvert dès 15h pour boire un verre avant !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-25T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-25T18:00:00.000+01:00
https://www.facebook.com/events/1168187661288994 ferme.gallets@laposte.net https://bio.site/cafegallets
Café des Gallets Avenue Pierre Donzelot, Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine