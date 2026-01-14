Concert PLOV Café des Gallets Rennes

Concert PLOV Café des Gallets Rennes

Concert PLOV Café des Gallets Rennes dimanche 25 janvier 2026.

Concert PLOV Café des Gallets Rennes Dimanche 25 janvier, 16h00 Ille-et-Vilaine

Participation libre

PLOV c’est quoi ? À la base vous trouverez des standards jazz, soul, quelques épices colorées d’importation et surtout des arrangements à notre sauce.

PLOV se partage entre amis, debout, assis, sur le pouce, à table, le verre à la main …

PLOV c’est quoi ? À la base vous trouverez des standards jazz, soul, quelques épices colorées d’importation et surtout des arrangements à notre sauce.
Pour vous servir, que du beau monde : une voix, un clavier, une batterie, un trombone, des saxophones et un tuba !
Mettez-vous à l’aise et laissez goûter vos oreilles !

**En résumé :
**– Concert dimanche 25/01 à partir de 16h
– Entrée libre, sans réservation
– Café ouvert dès 15h pour boire un verre avant !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-25T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-25T18:00:00.000+01:00

1
 https://www.facebook.com/events/1168187661288994 ferme.gallets@laposte.net https://bio.site/cafegallets

Café des Gallets Avenue Pierre Donzelot, Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire