Concert PLOV Café des Gallets Rennes Dimanche 25 janvier, 16h00 Ille-et-Vilaine

Participation libre

PLOV c’est quoi ? À la base vous trouverez des standards jazz, soul, quelques épices colorées d’importation et surtout des arrangements à notre sauce.

PLOV se partage entre amis, debout, assis, sur le pouce, à table, le verre à la main …

PLOV c’est quoi ? À la base vous trouverez des standards jazz, soul, quelques épices colorées d’importation et surtout des arrangements à notre sauce.

Pour vous servir, que du beau monde : une voix, un clavier, une batterie, un trombone, des saxophones et un tuba !

Mettez-vous à l’aise et laissez goûter vos oreilles !

**En résumé :

**– Concert dimanche 25/01 à partir de 16h

– Entrée libre, sans réservation

– Café ouvert dès 15h pour boire un verre avant !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-25T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-25T18:00:00.000+01:00

1

https://www.facebook.com/events/1168187661288994 ferme.gallets@laposte.net https://bio.site/cafegallets

Café des Gallets Avenue Pierre Donzelot, Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

