Concert PLP – Théâtre Le Normandy Le Havre, 15 mai 2025 20:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Concert PLP Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15 20:00:00

fin : 2025-05-15

Date(s) :

2025-05-15

Tous trois d’univers musicaux différents, ces trois compères ont en commun leur passion musicale depuis maintenant plusieurs années.

Philippe, chanteur dans la chorale havraise Phaëlla, aussi fréquemment sollicité pour des animations en variété internationale. Laurent, guitariste accompagnateur, chanteur et banjoiste (Duo Froggys, Louisiane And Caux Jazz Band). Pascal, guitariste du groupe havrais Covernotes, également musicien au Club Méditerranée sur plusieurs saisons.

À force de sessions musicales partagées, est née l’idée de créer cette formation en 2024. Après une dizaine de prestations dans divers établissements havrais, le PLP Trio est heureux d’être accueilli en ce lieu havrais mythique qu’est le Normandy.

Le PLP Trio vous proposera un répertoire de variété anglo-saxonne et de chansons françaises dans l’ambiance élégante et conviviale du lieu.

Réservation obligatoire.

Tous trois d’univers musicaux différents, ces trois compères ont en commun leur passion musicale depuis maintenant plusieurs années.

Philippe, chanteur dans la chorale havraise Phaëlla, aussi fréquemment sollicité pour des animations en variété internationale. Laurent, guitariste accompagnateur, chanteur et banjoiste (Duo Froggys, Louisiane And Caux Jazz Band). Pascal, guitariste du groupe havrais Covernotes, également musicien au Club Méditerranée sur plusieurs saisons.

À force de sessions musicales partagées, est née l’idée de créer cette formation en 2024. Après une dizaine de prestations dans divers établissements havrais, le PLP Trio est heureux d’être accueilli en ce lieu havrais mythique qu’est le Normandy.

Le PLP Trio vous proposera un répertoire de variété anglo-saxonne et de chansons françaises dans l’ambiance élégante et conviviale du lieu.

Réservation obligatoire. .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

English : Concert PLP

All three come from different musical backgrounds, but the three have shared a passion for music for several years now.

Philippe, singer in the Le Havre-based choir Phaëlla, is also frequently asked to perform in international variety shows. Laurent, guitar accompanist, singer and banjo player (Duo Froggys, Louisiane And Caux Jazz Band). Pascal, guitarist with Le Havre group Covernotes, also a musician at Club Méditerranée for several seasons.

Through shared musical sessions, the idea of creating this band in 2024 was born. After a dozen performances at various venues in Le Havre, the PLP Trio is delighted to be welcomed at the legendary Normandy venue.

The PLP Trio will offer a repertoire of Anglo-Saxon variety and French songs in the elegant and convivial atmosphere of the venue.

Reservations essential.

German :

Alle drei kommen aus unterschiedlichen musikalischen Welten, doch ihre musikalische Leidenschaft haben sie schon seit mehreren Jahren gemeinsam.

Philippe ist Sänger im Chor Phaëlla aus Le Havre und wird auch häufig für internationale Unterhaltungsprogramme gebucht. Laurent, Begleitgitarrist, Sänger und Banjospieler (Duo Froggys, Louisiane And Caux Jazz Band). Pascal, Gitarrist der Band Covernotes aus Le Havre, auch Musiker im Club Méditerranée über mehrere Saisons.

Nach vielen gemeinsamen Musiksitzungen entstand die Idee, diese Formation im Jahr 2024 zu gründen. Nach einem Dutzend Auftritten in verschiedenen Lokalen in Le Havre freut sich das PLP Trio, im Normandy, einem legendären Ort in Le Havre, willkommen geheißen zu werden.

Das PLP Trio wird Ihnen ein Repertoire aus angelsächsischen Varietäten und französischen Chansons in der eleganten und freundlichen Atmosphäre des Lokals präsentieren.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Italiano :

Provenienti da esperienze musicali diverse, questi tre amici condividono la passione per la musica da diversi anni.

Philippe, cantante del coro Phaëlla di Le Havre, è spesso chiamato a esibirsi in varietà internazionali. Laurent, chitarrista accompagnatore, cantante e suonatore di banjo (Duo Froggys, Louisiane And Caux Jazz Band). Pascal, chitarrista del gruppo Covernotes di Le Havre, anche musicista del Club Méditerranée per diverse stagioni.

Da queste sessioni musicali condivise è nata l’idea di creare questo gruppo nel 2024. Dopo una dozzina di esibizioni in vari locali di Le Havre, il PLP Trio è lieto di essere accolto nuovamente al Normandy, uno dei locali leggendari di Le Havre.

Il PLP Trio proporrà un repertorio di varietà anglosassoni e canzoni francesi nell’atmosfera elegante e accogliente del locale.

È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Estos tres amigos, procedentes de distintos ámbitos musicales, comparten desde hace años su pasión por la música.

Philippe, cantante del coro Phaëlla de Le Havre, también es solicitado con frecuencia para interpretar música de variedades internacional. Laurent, guitarrista acompañante, cantante y banjista (Dúo Froggys, Louisiane And Caux Jazz Band). Pascal, guitarrista del grupo Covernotes de Le Havre, también músico del Club Méditerranée durante varias temporadas.

La idea de crear este grupo en 2024 surgió de una serie de sesiones musicales compartidas. Tras una docena de actuaciones en diversos locales de Le Havre, el trío PLP está encantado de ser acogido de nuevo en el Normandy, uno de los locales legendarios de Le Havre.

El Trío PLP interpretará un repertorio de variedades anglosajonas y canciones francesas en el ambiente elegante y acogedor del local.

Reserva obligatoria.

L’événement Concert PLP Le Havre a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie