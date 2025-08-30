Concert PLUIE ACIDE à la Maison des Faiseurs Montreuil-sur-Mer

Concert PLUIE ACIDE à la Maison des Faiseurs Montreuil-sur-Mer samedi 30 août 2025.

5 rue de la Gare Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2025-08-30

Samedi 30 août à 20h30

Lieu 5 rue de la Gare Montreuil

-Pluie Acide, du Rock alternatif francophone !

Voici quatre garçons avenants, que le hasard et l’esprit du rock ont réunis en 2024. Ils composent et jouent en français, comme ça, s’ils chantent des âneries vides de sens, le public le saura tout de suite et leur lancera des fruits blets (ou des verres de bières) Mais justement, ils ne chantent pas des inepties.

-Il y a Ben à la Guitare, Sulli au chant et à la guitare (Et oui, c’est du Rock, il y a deux guitares, sinon, on aurait mis un clavecin) Eddy à la batterie et le Patriarche, grand ordonnateur de tout cela, Hervé à la basse. Ils sont tour à tour Sangattois et Calaisiens.

Informations pratiques

– Entrée gratuite

– Parking gratuit devant le local

– Bar et petite restauration sur place

NB Fermeture du 11 au 27 août

Téléchagement du programme août à droite de l’écran

Crédit La Maison des Faiseurs .

5 rue de la Gare Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 73 34 44 70 lamaisondesfaiseurs@gmail.com

