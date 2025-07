Concert Pluricanto Rosheim

Concert Pluricanto Rosheim samedi 9 août 2025.

Concert Pluricanto

58 Rue du Général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-08-09 20:00:00

fin : 2025-08-09 21:30:00

2025-08-09

Sous la direction de Dominique Wicker, le Chœur d’Hommes ‘Pluricanto’ vous emportera dans son voyage vers différents styles de musique, aussi bien populaire, folklorique que classique. Organisé par la Communauté de Paroisses du Rosenmeer.

58 Rue du Général de Gaulle Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 25 06 46 arimuller@wanadoo.fr

English :

Under the direction of Dominique Wicker, the Ch?ur d’Hommes ‘Pluricanto’ will take you on a journey through different styles of music, from popular and folk to classical. Organized by the Communauté de Paroisses du Rosenmeer.

German :

Unter der Leitung von Dominique Wicker nimmt Sie der Männerchor ‘Pluricanto’ mit auf seine Reise zu verschiedenen Musikstilen, sowohl volkstümlich, folkloristisch als auch klassisch. Organisiert von der Pfarreiengemeinschaft Rosenmeer.

Italiano :

Diretto da Dominique Wicker, il Ch?ur d’Hommes « Pluricanto » vi condurrà in un viaggio attraverso diversi stili di musica, tra cui popolare, folk e classica. Organizzato dalla Communauté de Paroisses du Rosenmeer.

Espanol :

Bajo la dirección de Dominique Wicker, la Ch?ur d’Hommes « Pluricanto » le llevará por un viaje a través de diferentes estilos musicales, como la música popular, folk y clásica. Organizado por la Communauté de Paroisses du Rosenmeer.

L’événement Concert Pluricanto Rosheim a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile