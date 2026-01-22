Concert Plus que les muses Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons

Concert Plus que les muses

Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vihet Nyons Drôme

Début : 2026-02-28 17:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Plus que des muses concert pour public Ados-adultes, par Ula Mlakar.

Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vihet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr

English :

More than muses : concert for teen-adult audiences, by Ula Mlakar.

