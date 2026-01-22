Concert Plus que les muses Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons
Concert Plus que les muses Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons samedi 28 février 2026.
Concert Plus que les muses
Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vihet Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 17:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Plus que des muses concert pour public Ados-adultes, par Ula Mlakar.
.
Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vihet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
More than muses : concert for teen-adult audiences, by Ula Mlakar.
L’événement Concert Plus que les muses Nyons a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale