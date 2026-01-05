CONCERT PnP&P Châteaulin

CONCERT PnP&P

Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

PnP&P est un trio de musique hybride, déterminé et pacifique, formé de deux humains et d’une colonie de machines ! Principalement inspiré par les sonorités du Dub, le trio ne s’interdit à peu près rien d’autre que la résignation face au grand capital.

Un concert croisé, kezako?

Imaginés il y a une dizaine d’années, les concerts croisés s’inscrivent à mi-chemin entre programmation et actions culturelles: des lycées, des structures médico-sociales, socio-culturelles et sociales sont invités à participer, en plus du tout public habituel. Le public et les groupes se croisent dans un cadre propice à une première expérience de concert live, dans une ambiance festive et conviviale.

Pour ces deux jeudis soirs répartis dans l’année, les concerts sont gratuits et le bar est sans alcool pendant la durée du concert, afin d’accueillir au mieux les jeunes qui viennent profiter de l’événement. Des soirées sous le signe de la différence, de la découverte et du partage. .

