Concert PNP&P L’Escale Café Culture Café & Restaurant Landéda

Concert PNP&P

L’Escale Café Culture Café & Restaurant 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 21:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

PnP&P est un trio de musique hybride, composé de deux humains et d’une colonie de machines.

Les éléments de batterie, la voix et la guitare électrique côtoient les synthétiseurs analogiques, les boîtes à rythmes

ainsi que des effets en tous genres. La formation offre un son oscillant entre lourdeur de la techno et liberté du jeu live, le

tout sur fond de poésie absurde et revendicatrice.

Principalement inspiré par les sonorités du garage rock psyché, de l’acid et du dub, le duo ne s’interdit à peu près rien d’autre que la résignation face au grand capital.

Nous sommes déterminés et pacifistes.

Nous sommes déterministes et pacifiés. .

L’Escale Café Culture Café & Restaurant 350 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert PNP&P

L’événement Concert PNP&P Landéda a été mis à jour le 2026-01-13 par OT PAYS DES ABERS