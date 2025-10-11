Concert « Poèmes au Choeur » Ferrières-en-Gâtinais

Concert « Poèmes au Choeur » Ferrières-en-Gâtinais samedi 11 octobre 2025.

Concert « Poèmes au Choeur »

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Concert « Poèmes au Choeur »

Pour son nouveau concert à Ferrières, le chœur de la chorale Chantecléry a imaginé de réunir une sélection d’œuvres composées pour le chœur, mettant en musique des poèmes français tels que Ronsard, Charles d’Orléans, Verlaine, Hugo, Apollinaire, Aragon, Prévert, mais aussi La fontaine… Certaines des ces œuvres ont été composées pour chœur a cappella, d’autres ont été écrites pour chœur et piano. Armelle Mathis, pianiste renommée, bien connue des mélomanes gâtinais, accompagnera le chœur et interprétera également, en solo, des œuvres en accord avec cette ambiance poétique. Belle soirée ! 12 .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 47 29 20 47

English :

Poèmes au Choeur » concert

German :

Konzert « Poèmes au Choeur » (Gedichte im Chor)

Italiano :

Concerto « Poèmes au Choeur

Espanol :

Concierto « Poèmes au Choeur

L’événement Concert « Poèmes au Choeur » Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2025-09-12 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS