Concert poésie en musique Eglise réformée Temple protestant Arles

Concert poésie en musique

Dimanche 9 novembre 2025 à partir de 19h. Eglise réformée Temple protestant Boulevard Des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

L’ensemble vocal Les Offrandes Musicales propose de décliner plusieurs aspects de la chanson polyphonique, nourrie par des textes poétiques d’une grande richesse.

Ce genre musical a inspiré de nombreux compositeurs de la Renaissance. Parmi les plus connus citons Josquin des Prés, Clément Janequin, Claudin de Sermisy, Guillaume Costeley, etc.

Bien que la chanson soit un genre spécifique à cette période de l’histoire musicale, elle n’en connaît pas moins un regain d’intérêt auprès des compositeurs du XXème siècle Claude Debussy, Maurice Ravel, Darius Milhaud, Jean Absil, Francis Poulenc, etc. ont revendiqué, à travers leurs œuvres vocales a cappella, l’héritage conscient des chansons françaises de la Renaissance, en retrouvant d’instinct et dans leur propre style l’esprit musical et poétique de cette époque. .

Eglise réformée Temple protestant Boulevard Des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 57 29 lesoffrandesmusicales@gmail.com

English :

The vocal ensemble Les Offrandes Musicales offers a variety of polyphonic songs, inspired by a wealth of poetic texts.

German :

Das Vokalensemble Les Offrandes Musicales schlägt vor, verschiedene Aspekte des polyphonen Chansons zu deklinieren, das von poetischen Texten mit großem Reichtum genährt wird.

Italiano :

L’ensemble vocale Les Offrandes Musicales presenterà diversi aspetti del canto polifonico, alimentato da una grande quantità di testi poetici.

Espanol :

El conjunto vocal Les Offrandes Musicales mostrará varios aspectos del canto polifónico, alimentado por una gran riqueza de textos poéticos.

