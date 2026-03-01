Concert poétique chez Stachou Chez Stachou Lauzerte
Concert poétique chez Stachou Chez Stachou Lauzerte samedi 28 mars 2026.
Concert poétique chez Stachou
Chez Stachou 35 rue de Tanneurs Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Concert poétique L’Éponge des mots , chez Stachou
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Chez Stachou 35 rue de Tanneurs Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 86 11 29 37
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English :
Concert poétique L?Éponge des mots , at Stachou
L’événement Concert poétique chez Stachou Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy