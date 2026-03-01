Concert poétique chez Stachou Chez Stachou Lauzerte

Concert poétique chez Stachou

Chez Stachou 35 rue de Tanneurs Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Concert poétique L’Éponge des mots , chez Stachou

.

Chez Stachou 35 rue de Tanneurs Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 86 11 29 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert poétique L?Éponge des mots , at Stachou

L’événement Concert poétique chez Stachou Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy