Concert poétique « Dans les yeux du chat » Rue Monte au Ciel Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Concert poétique « Dans les yeux du chat »

Rue Monte au Ciel Résidence Domitys – Les Gréements d’Or Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 14:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Compositrice, chanteuse et accordéoniste, Sabine Corre vient nous enchanter avec son spectacle poétique. Proposé par Domitys. .

Rue Monte au Ciel Résidence Domitys – Les Gréements d’Or Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 98 60 00

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English :

L’événement Concert poétique « Dans les yeux du chat » Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-07 par OT PAYS DE DOUARNENEZ