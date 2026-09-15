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AGENDA · Douarnenez

Concert poétique « Dans les yeux du chat » Rue Monte au Ciel Douarnenez

mardi 15 septembre 2026 · Rue Monte au Ciel · Douarnenez

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue Monte au Ciel
Adresse
Résidence Domitys - Les Gréements d'Or
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Concert poétique « Dans les yeux du chat »

Rue Monte au Ciel Résidence Domitys – Les Gréements d’Or Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:30:00
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-09-15

Compositrice, chanteuse et accordéoniste, Sabine Corre vient nous enchanter avec son spectacle poétique. Proposé par Domitys.   .

Rue Monte au Ciel Résidence Domitys – Les Gréements d’Or Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 98 60 00 

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English :

L’événement Concert poétique « Dans les yeux du chat » Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-07 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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