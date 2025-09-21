Concert Poétique de Nicolas JULES, auteur, compositeur, interprète Lieu-dit Chazeu Laizy

Concert Poétique de Nicolas JULES, auteur, compositeur, interprète Lieu-dit Chazeu Laizy dimanche 21 septembre 2025.

Concert Poétique de Nicolas JULES, auteur, compositeur, interprète

Lieu-dit Chazeu 1360 route de Chazeu, Moulin de Chazeu Laizy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21 20:00:00

2025-09-21

Pour donner envie d’écouter Nicolas Jules, ovni de la chanson qui écrit, compose, produit et réalise ses albums tout seul depuis 25 ans, il suffirait à chaque fois de citer quelques vers je n’ai pris que ton rire au sérieux , je ne vois pas la beauté mais j’entends quand elle sonne , ou encore le monde est trop flou alors je le regarde à travers des poèmes .

Sa poésie est un tapis volant rieur au-dessus de la catastrophe et des jolies choses qui résistent.

En solo, il défendra son nouvel album, le 12ème, avec le romantisme échevelé qui en fait un des grands de la chanson francophone. .

Lieu-dit Chazeu 1360 route de Chazeu, Moulin de Chazeu Laizy 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 39 64 67

English : Concert Poétique de Nicolas JULES, auteur, compositeur, interprète

German : Concert Poétique de Nicolas JULES, auteur, compositeur, interprète

