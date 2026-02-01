Concert poétique L’éponge des mots de Saïd Mohamed et Stanislas Misztal Place Noël Poujade Gourdon

Concert poétique L’éponge des mots de Saïd Mohamed et Stanislas Misztal

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Découvrez le chant épique d’un poète voyageur qui survole le monde dans une rafale d’éclairs d’inspiration. Le récit fleuve, total, est celui d’un esprit vif et libre réglant ses comptes avec l’humanité, les apparences, le temps, l’amour, la mort. Page après page, son souffle motivant nous pousse dans une même fureur du beau, nous invite à lever toutes les ancres, à briser toutes les chaines.

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale de Gourdon Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr

English :

Discover the epic song of a traveling poet who flies over the world in a flurry of flashes of inspiration. This full-length story is the tale of a lively, free spirit settling accounts with humanity, appearances, time, love and death

