CONCERT POÉTIQUE Manoir de Laroque Delprat Autoire Dimanche 7 décembre, 17h00 10€

MARC ALEXANDRE OHO BAMBE

### Marc Alexandre Oho Bambe (textes, voix) et Caroline Bentz (piano)

« Poète tambour, j’écris au tempo du cœur et inscris mes mots et mes pas, dans ceux, essentiels, de mes guides à penser et professeurs d’espérance : ma poésie chante les possibles, le don de soi, l’amour et la révolte, la quête de l’humain, rien que l’humain » — Marc Alexandre Oho Bambe

Poète, slameur, écrivain et passeur de voix, Marc Alexandre Oho Bambe — dit Capitaine Alexandre — est une voix majeure de la scène poétique francophone contemporaine. Avec une présence scénique intense, il est l’auteur de plusieurs recueils de poèmes, dont Le Chant des possibles (prix Paul-Verlaine de l’Académie française 2015), et de trois romans remarqués.

A paru en 2025 : Carnet de vertiges, Anthologie à fleur d’encre chez Point – Poésie.

Inviter Marc Alexandre Oho Bambe, c’est vous offrir l’expérience d’une parole qui touche, qui rassemble, qui console et qui soulève.

Pour la clôture de notre programmation 2025, Marc Alexandre Oho Bambe donnera un concert de poèmes en dialogue avec la pianiste Caroline Bentz, autour de leurs créations Prières à l’aube et Femmes Vie Liberté : une traversée lyrique entre révolte et tendresse.

RÉSERVATIONS : SMS au 06 42 89 38 47

Manoir de Laroque Delprat 7 Impasse De La Roque Del Prat, 46400 AUTOIRE Autoire 46400 Lot