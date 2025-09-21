Concert poétique « Murmurs de l’Atlantique » Musée Ernest Cognacq Saint-Martin-de-Ré

Concert poétique « Murmurs de l’Atlantique » Dimanche 21 septembre, 16h30 Musée Ernest Cognacq Charente-Maritime

Gratuit.

Un concert poétique par l’artiste Jérôme Bouyer et le guitariste Sylvain Branco accompagnera l’exposition “Murmurs de l’Atlantique” dans la cour du musée.

Musée Ernest Cognacq 13 Avenue Victor Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré, France Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546092122 https://www.musee-ernest-cognacq.fr Hôtel particulier de la fin du XVe siècle.

© Jérôme Bouyer