Concert poétique Seul le souffle du vent rue de la Mairie Aurons

Concert poétique Seul le souffle du vent

Samedi 8 novembre 2025 à partir de 18h30. rue de la Mairie Salle des Mariages Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 18:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Anne Deriviere Gastine et Philippe Gastine vous propose une parenthèse artistique grâce à Seul le souffle du vent , un concerto pour piano accompagné de poèmes et chants.

.

rue de la Mairie Salle des Mariages Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02

English :

Anne Deriviere Gastine and Philippe Gastine propose a cultural interlude with Seul le souffle du vent , a piano concerto accompanied by poems and songs.

German :

Anne Deriviere Gastine und Philippe Gastine bieten Ihnen eine künstlerische Auszeit dank Seul le souffle du vent , einem Klavierkonzert, das von Gedichten und Gesängen begleitet wird.

Italiano :

Anne Deriviere Gastine e Philippe Gastine vi offrono un intermezzo artistico con Seul le souffle du vent , un concerto per pianoforte accompagnato da poesie e canzoni.

Espanol :

Anne Deriviere Gastine y Philippe Gastine le ofrecen un paréntesis artístico con Seul le souffle du vent , un concierto para piano acompañado de poemas y canciones.

L’événement Concert poétique Seul le souffle du vent Aurons a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes