Concert poétique Seul le souffle du vent rue de la Mairie Aurons

Samedi 8 novembre 2025 à partir de 18h30. rue de la Mairie Salle des Mariages Aurons Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-08 18:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Anne Deriviere Gastine et Philippe Gastine vous propose une parenthèse artistique grâce à Seul le souffle du vent , un concerto pour piano accompagné de poèmes et chants.
rue de la Mairie Salle des Mariages Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02
English :
Anne Deriviere Gastine and Philippe Gastine propose a cultural interlude with Seul le souffle du vent , a piano concerto accompanied by poems and songs.
German :
Anne Deriviere Gastine und Philippe Gastine bieten Ihnen eine künstlerische Auszeit dank Seul le souffle du vent , einem Klavierkonzert, das von Gedichten und Gesängen begleitet wird.
Italiano :
Anne Deriviere Gastine e Philippe Gastine vi offrono un intermezzo artistico con Seul le souffle du vent , un concerto per pianoforte accompagnato da poesie e canzoni.
Espanol :
Anne Deriviere Gastine y Philippe Gastine le ofrecen un paréntesis artístico con Seul le souffle du vent , un concierto para piano acompañado de poemas y canciones.
