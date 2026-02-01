Concert poétique Quai des Arts Vibraye

Concert poétique

Quai des Arts Avenue Michel Verdier Vibraye Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 17:00:00

fin : 2026-02-14 18:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Par CHOR’AL MANS

Au hasard des oiseaux, de Jacques Prévert, Le Rossignol, de Thierry Machuel ou encore Monsieur le coucou, de Christian Bobin…les oiseaux seront mis à l’honneur par la quinzaine de membre du chœur Chor’al Mans.

Une vingtaine de textes et chants en français et en allemand seront interprétés à cette occasion. Car ce chœur, créé en 2018, a pour but de promouvoir la culture germanique en France. Dirigé par Pierre Maucourt, il rassemble des choristes issus de différents chœurs sarthois.

Au cours de ce concert, des photos de M. Fabrice Jallu seront projetées sur le thème de la nature.

Billetterie ouverte les

– vendredis 23, 30 janvier et 6 février de 10h/12h

– samedis 24, 30 janvier et 7 février de 10h/12h à l’ancien office de tourisme Place de l’hôtel de ville Vibraye

Tarifs

– Plein 6 euros

– adhérents 4 euros

– de 12 ans gratuit .

Quai des Arts Avenue Michel Verdier Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 43 15 55 59 asso.vibraye.naturellement@gmail.com

