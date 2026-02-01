Concert poétique Quai des Arts Vibraye
Concert poétique Quai des Arts Vibraye samedi 14 février 2026.
Quai des Arts Avenue Michel Verdier Vibraye Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Début : 2026-02-14 17:00:00
fin : 2026-02-14 18:30:00
2026-02-14
Par CHOR’AL MANS
Au hasard des oiseaux, de Jacques Prévert, Le Rossignol, de Thierry Machuel ou encore Monsieur le coucou, de Christian Bobin…les oiseaux seront mis à l’honneur par la quinzaine de membre du chœur Chor’al Mans.
Une vingtaine de textes et chants en français et en allemand seront interprétés à cette occasion. Car ce chœur, créé en 2018, a pour but de promouvoir la culture germanique en France. Dirigé par Pierre Maucourt, il rassemble des choristes issus de différents chœurs sarthois.
Au cours de ce concert, des photos de M. Fabrice Jallu seront projetées sur le thème de la nature.
– vendredis 23, 30 janvier et 6 février de 10h/12h
– samedis 24, 30 janvier et 7 février de 10h/12h à l’ancien office de tourisme Place de l’hôtel de ville Vibraye
Tarifs
– Plein 6 euros
– adhérents 4 euros
– de 12 ans gratuit .
Quai des Arts Avenue Michel Verdier Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 43 15 55 59 asso.vibraye.naturellement@gmail.com
