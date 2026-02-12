Concert Polar 555 Médiathèque Parthenay Parthenay

Concert Polar 555

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

L’école de musique et la médiathèque de Parthenay-Gâtine s’associent pour une lecture musicale autour du roman “555” d’Hélène Gestern. Les cinq personnages sont animés par la recherche d’une partition de Scarlatti, l’éventuelle 556ème… Stéphane Bonneau, professeur de violoncelle, accompagne les lecteurs dans cette rencontre avec le roman. .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42

