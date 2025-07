CONCERT POLOKUS ET MUGEN LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le village Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Début : 2025-07-19 19:30:00

Concert Rap Musette

Polokus & Mugen est un groupe qui mélange rap et accordéon. Il est composé de Polokus (rap, saxophone) et de Mugen (accordéon, trombone, chant). Partageant la scène depuis six ans, les deux acolytes s’aventurent sur des beats hip-hop, rap ou électro. Ils proposent une musique festive avec des textes ciselés, mêlant fictions, confidences, références geek et pop culture. .

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le village Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 18 83 95 lapistouflerie@gmail.com

