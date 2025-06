Concert Polyphonies corses par le chœur de Sartène Basilique Saint-Nicolas de Barfleur Barfleur 15 juillet 2025 20:30

Manche

Concert Polyphonies corses par le chœur de Sartène Basilique Saint-Nicolas de Barfleur 2 Quai Henri Chardon Barfleur Manche

Début : 2025-07-15 20:30:00

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Le chœur d’hommes de Sartène est créé par Jean-Paul Poletti en 1995.

Composé de 6 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine.

Dans l’univers musical corse, le Choeur tient une place atypique, ses chanteurs de formation classique donnant un son particulier à la polyphonie traditionnelle.

Basilique Saint-Nicolas de Barfleur 2 Quai Henri Chardon

Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 50 60 72 27 ctherond@free.fr

English : Concert Polyphonies corses par le chœur de Sartène

The Sartène men’s choir was founded by Jean-Paul Poletti in 1995.

Made up of 6 men, the group is constantly inventing musical spaces of classical form, nourished by the past, but with contemporary inspiration.

In the Corsican musical universe, the choir holds an atypical place, its classically trained singers giving a particular sound to traditional polyphony.

German :

Der Männerchor von Sartène wurde 1995 von Jean-Paul Poletti gegründet.

Die Gruppe besteht aus 6 Männern und erfindet immer wieder musikalische Räume in klassischer Form, die von der Vergangenheit genährt werden, aber zeitgenössisch inspiriert sind.

In der korsischen Musikwelt nimmt der Chor einen atypischen Platz ein, da seine klassisch ausgebildeten Sänger der traditionellen Polyphonie einen besonderen Klang verleihen.

Italiano :

Il coro maschile Sartène è stato fondato da Jean-Paul Poletti nel 1995.

Composto da 6 uomini, il gruppo inventa costantemente nuovi spazi musicali, classici nella forma ma contemporanei nell’ispirazione.

Il coro occupa un posto insolito nel mondo della musica corsa, con i suoi cantanti di formazione classica che danno un suono particolare alla polifonia tradizionale.

Espanol :

El coro masculino Sartène fue fundado por Jean-Paul Poletti en 1995.

Formado por 6 hombres, el grupo inventa constantemente nuevos espacios musicales, clásicos en la forma pero contemporáneos en la inspiración.

El coro ocupa un lugar insólito en el mundo musical corso, ya que sus cantantes de formación clásica aportan un sonido distintivo a la polifonía tradicional.

