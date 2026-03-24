Concert polyphonies de la Renaissance

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

La fondation du patrimoine propose un concert en l’église de Saint-Loup-sur-Thouet, au profit de l’église Notre-Dame de la Coudre à Parthenay. Saintes Maries, ensemble la sportelle, polyphonies de la Renaissance. Réservation conseillée au 06 88 79 31 84. Tarifs 12 € et 6 pour les moins de 10 ans (concert conseillé à partir de 6 ans). .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 79 31 84

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English : Concert polyphonies de la Renaissance

L’événement Concert polyphonies de la Renaissance Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-03-22 par CC Airvaudais Val du Thouet