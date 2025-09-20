Concert polyphonique avec le groupe Altare : « Autour du patrimoine religieux architectural et des chants sacrés » Bureau d’Informations Touristiques de Lecci Capo

Nombre de places limités

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Dans le chœur de l’église Sant’Andria de Nivatoli à Lecci, le groupe Altare fera résonner la puissance et l’émotion de la polyphonie corse.

Les voûtes et les murs séculaires se transformeront en caisse de résonance, magnifiant chaque voix et chaque harmonie.

Entre spiritualité, patrimoine et tradition orale, ce concert est une rencontre entre l’architecture et la musique, où le bâti devient partie intégrante de l’expérience sonore.

Bureau d’Informations Touristiques de Lecci Lecci Capo 20137 Corse-du-Sud Corse [{« type »: « email », « value »: « accueil.tourisme@cc-sudcorse.fr »}]

OTILecci