Concert polyphonique basque Église Saint-Georges de Didonne Saint-Georges-de-Didonne
Église Saint-Georges de Didonne Place de l’Église Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2026-02-27 20:00:00
2026-02-27
Leurs voix puissantes et harmonieuses feront vibrer la nef et offriront un voyage musical rare, entre tradition, émotion et profondeur.
Église Saint-Georges de Didonne Place de l’Église Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
English :
Their powerful, harmonious voices will thrill the nave, offering a rare musical journey of tradition, emotion and depth.
