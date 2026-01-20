Concert polyphonique basque Église Saint-Georges de Didonne Saint-Georges-de-Didonne

Concert polyphonique basque

Église Saint-Georges de Didonne Place de l’Église Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Leurs voix puissantes et harmonieuses feront vibrer la nef et offriront un voyage musical rare, entre tradition, émotion et profondeur.

.

English :

Their powerful, harmonious voices will thrill the nave, offering a rare musical journey of tradition, emotion and depth.

