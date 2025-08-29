Concert polyphonique d’Albada Espalion

Concert polyphonique d'Albada Espalion vendredi 29 août 2025.

Concert polyphonique d’Albada

Place Pierre Frontin Espalion Aveyron

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-08-29

2025-08-29

Le trio polyphonique occitan Albada au musée des moeurs et coutumes

Avec l’alliance de deux voix féminines et d’une voix masculine pour seul matériau artistique, le trio crée des harmonies subtiles, vibrantes et expressives et vous invite à une écoute hors du temps.

Avec Lutxi Achiary, Pascal Caumont et Anne Enjalbert.

Durée 1 h environ.

Place Pierre Frontin Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 19 91 musees.espalion@aveyron.fr

English :

Occitan polyphonic trio Albada at the Museum of Manners and Customs

German :

Das okzitanische polyphone Trio Albada im Museum für Sitten und Gebräuche

Italiano :

Il trio polifonico occitano Albada al Museo degli Usi e Costumi

Espanol :

El trío polifónico occitano Albada en el Museo Costumbrista

