Concert Polyphonique NDIMA Chuelles

Concert Polyphonique NDIMA Chuelles jeudi 18 septembre 2025.

Concert Polyphonique NDIMA

3 Lieu-dit La Bissaugerie Chuelles Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 20:00:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Venez assistez à un concert polyphonique de

Ndima, un groupe de pygmées Aka du Congo, au

sein de l’espace Etuka de Chuelles !

Venez assistez à un concert polyphonique de

Ndima, un groupe de pygmées Aka du Congo, au

sein de l’espace Etuka de Chuelles ! 20 .

3 Lieu-dit La Bissaugerie Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 34 48 64 62

English :

Come and enjoy a polyphonic concert by

Ndima, a group of Aka pygmies from Congo, at the

at the Espace Etuka in Chuelles!

German :

Besuchen Sie ein polyphones Konzert von

Ndima, einer Gruppe von Aka-Pygmäen aus dem Kongo, im

im Espace Etuka in Chuelles!

Italiano :

Venite a godervi un concerto polifonico di

Ndima, un gruppo di pigmei Aka del Congo, all’Espace Etuka di Chuelles!

all’Espace Etuka di Chuelles!

Espanol :

Venga a disfrutar de un concierto polifónico de

Ndima, un grupo de pigmeos aka del Congo, en el

¡en el Espace Etuka de Chuelles!

L’événement Concert Polyphonique NDIMA Chuelles a été mis à jour le 2025-09-12 par OT 3CBO