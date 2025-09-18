Concert Polyphonique NDIMA Chuelles
Concert Polyphonique NDIMA Chuelles jeudi 18 septembre 2025.
Concert Polyphonique NDIMA
3 Lieu-dit La Bissaugerie Chuelles Loiret
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-09-18 20:00:00
Venez assistez à un concert polyphonique de
Ndima, un groupe de pygmées Aka du Congo, au
sein de l’espace Etuka de Chuelles !
3 Lieu-dit La Bissaugerie Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Come and enjoy a polyphonic concert by
Ndima, a group of Aka pygmies from Congo, at the
at the Espace Etuka in Chuelles!
German :
Besuchen Sie ein polyphones Konzert von
Ndima, einer Gruppe von Aka-Pygmäen aus dem Kongo, im
im Espace Etuka in Chuelles!
Italiano :
Venite a godervi un concerto polifonico di
Ndima, un gruppo di pigmei Aka del Congo, all’Espace Etuka di Chuelles!
all’Espace Etuka di Chuelles!
Espanol :
Venga a disfrutar de un concierto polifónico de
Ndima, un grupo de pigmeos aka del Congo, en el
¡en el Espace Etuka de Chuelles!
