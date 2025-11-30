Concert polyphonique Trio Corses A funtana Eglise Saint Maurice Morizès

Concert polyphonique Trio Corses A funtana

Nous vous proposons de partager un peu de chaleur et de couleurs dans les cœurs le dimanche 30 Novembre à Morizès avec notre trio de polyphonies corses A funtana . Quelques mots sur notre trio: A Funtana : la fontaine, est un lieu de vie, d’échange, où les voix des femmes se mêlaient autrefois au chant de l’eau, au cœur du village. Le groupe A Funtana offre la musique corse en partage. Cette musique, qui comme l’eau s’enrichit au fil de sa course dans une nature sauvage faite de montagnes, de roches, de maquis et d’histoire, jaillit, s’écoule, gronde ou virevolte telles les rivucate, ornementations ou fioritures autour d’une note. A Funtana , c’est l’histoire de trois femmes qui se sont réunies autour d’un amour profond pour la Corse. Elles se retrouvent pour servir ces chants qui les bouleversent tant. .

Eglise Saint Maurice 4 Le parc Morizès 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 08 13 64

