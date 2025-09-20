Concert Polyphonique ; UNA FIARA NOVA & TENORES DI OROSEI Eglise Saint-Dominique, 20169 Bonifacio Bonifacio / Bunifaziu

Concert Polyphonique ; UNA FIARA NOVA & TENORES DI OROSEI Eglise Saint-Dominique, 20169 Bonifacio Bonifacio / Bunifaziu samedi 20 septembre 2025.

Concert Polyphonique ; UNA FIARA NOVA & TENORES DI OROSEI Samedi 20 septembre, 21h30 Eglise Saint-Dominique, 20169 Bonifacio Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T21:30:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-20T21:30:00 – 2025-09-20T23:00:00

CONCERT POLYPHONIQUE : UNA FIARA NOVA & TENORES DI OROSEI

Samedi 20 septembre – 21h30 – Eglise Saint-Dominique – Gratuit

Bonifacio devient le théâtre d’une rencontre rare et vibrante entre deux traditions vocales emblématiques de la Méditerranée.

Le groupe Una Fiara Nova, porteur de l’âme des polyphonies corses, et le prestigieux ensemble Tenores di Orosei Antoni Milia, gardien des polyphonies sardes, unissent leurs voix pour un concert unique.

Un dialogue musical profond entre deux îles, deux peuples, deux cultures cousines, liés par la force de l’oralité, de la terre et de la transmission.

Un moment suspendu, entre chants sacrés, mémoire collective et émotions brutes.

Une traversée sonore entre la Corse et la Sardaigne, dans l’écrin majestueux de Bonifacio.

Venez vivre cette célébration du patrimoine vivant, entre racines et résonances contemporaines

→ Sans réservation. Entrée libre.

Eglise Saint-Dominique, 20169 Bonifacio Eglise Saint-Dominique 20169 Bonifacio Bonifacio / Bunifaziu 20169 Corse-du-Sud Corse

CONCERT POLYPHONIQUE : UNA FIARA NOVA & TENORES DI OROSEI

©OfficeMunicipaldutourismedebonifacio