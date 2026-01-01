CONCERT POMMIZA Galerie de l Oscambre Chantelle

CONCERT POMMIZA

Galerie de l Oscambre 41 Place de l’Oscambre Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 18:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Venez découvrir absolument, ce trio de femmes qui partagent des polyphonies slaves, scandinaves et ibériques , accompagnées d’instruments .

.

Galerie de l Oscambre 41 Place de l’Oscambre Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 18 79 38 anndupuy@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover this trio of women who share Slavic, Scandinavian and Iberian polyphonies, accompanied by instruments .

L’événement CONCERT POMMIZA Chantelle a été mis à jour le 2026-01-04 par Office de tourisme Val de Sioule